La stagione agonistica del campionato di Serie D di calcio a 5 si concluderà domenica con la Final Four della Coppa Italia di categoria. Quattro le squadre qualificate che si sfideranno sul parquet del Palazzetto dello Sport di Carbonia, una delle strutture più belle del panorama regionale.

Questo il programma. Semifinali: Ore 10: Malasainas (Masainas) vs Italpiombo (San Gavino)

Ore 12: Askos (Oliena) vs Poggio dei Pini (Capoterra). Ore 16:30 – Finale tra le due vincenti delle semifinali

L’evento rappresenta il culmine di una stagione entusiasmante che ha visto il futsal arrivare in nuovi Comuni sardi e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

«Siamo sempre attenti - dice Gianni Cadoni, presidente della Figc regionale - alla crescita e alla valorizzazione del calcio a 5 nell’Isola. Un ulteriore momento di crescita e di sviluppo del Calcio a 5 che conquista nuovi spazi».

«La Serie D quest'anno ha superato ogni aspettativa: abbiamo portato il futsal in Comuni- dice Luca Fadda, responsabile calcio a 5 del CR Sardegna - dove non si era mai giocato prima. Spinti dall'entusiasmo delle squadre, ci siamo impegnati a chiudere la stagione con un evento di grande rilievo, e lo stiamo facendo con la Final Four di Coppa Italia. Abbiamo scelto Carbonia, non solo per l’eccellenza del suo palazzetto, ma perché il Sulcis ha sempre dimostrato una passione autentica per il calcio a 5. Era giusto che un territorio così caloroso ospitasse una delle manifestazioni più belle del nostro sport. Ringrazio il presidente Cadoni per aver manifestato tutto il suo interesse e sensibilità nel voler organizzare questo evento».

