Tornato in Eccellenza, il Tempio del presidente Sechi rafforza i quadri dirigenziali con l'ingresso dei commercialisti Mario Sotgiu, Giovanni Quidacciolu e Raimondo Ziruddu, amministratore delegato della società SRDN Consulting.

"Si tratta di un passo molto importante - commenta il presidente Sechi - perché il mio desiderio è quello di coinvolgere il territorio in questo progetto sportivo con la futura collaborazione di tre tempiesi che non sono solo dei professionisti rinomati, ma anche dei grandi tifosi che hanno davvero a cuore la squadra. Sono felice di poter lavorare con loro e di dare una struttura sempre più professionale alla società, già bene avviata grazie ai miei stretti collaboratori, in vista dell'impegno che ci aspetta".

Nella ricostruzione non basta l'organizzazione sportiva ma l'organizzazione aziendale, fatta di poche persone competenti, è la chiave che ha garantito i migliori successi delle società di calcio nel mondo.

"Ci hanno convinto il progetto, la serietà dimostrata dal presidente Sechi in questi anni - commenta dott. Quidacciolu - ma anche l'organizzazione che abbiamo visto e l'obiettivo chiaro che era di riportare il nome di Tempio in alto. L'amore per il territorio e per la città sono i fattori emotivi e ugualmente importanti".

Stesse riflessioni per Ziruddu: "Il presidente chiedeva l'apporto professionale di una base tempiese e noi, partendo dalla nostra esperienza aziendale, siamo qui per dare forza e gambe a questa società. C'è un clima di rinascita positiva e il nostro supporto sarà dal punto di vista imprenditoriale e aziendale . Siamo qui per questo, con tanta voglia di metterci a disposizione per una società che amiamo".

