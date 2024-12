A una giornata dal termine del girone d’andata, il Taloro Gavoi decide di cambiare allenatore. La società ha comunicato l’esonero del tecnico Antonio Marinu, arrivato in estate, due giorni dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Ghilarza. Al suo posto, momentaneamente, in panchina e a dirigere gli allenamenti sarà il suo vice Massimiliano Pinna.

«La società è già a lavoro per trovare quanto prima il sostituto», comunica il club rossoblù, che non esclude quindi un ulteriore annuncio prima della partita di domenica in casa con la Nuorese. «Ringraziamo Mister Marinu per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio per il proseguo della carriera».

Marinu arrivava dal Latte Dolce, dove aveva concluso in panchina in prima squadra la scorsa stagione con la salvezza in Serie D ottenuta ai playout contro il Team Nuova Florida. Nonostante il pari iniziale per 1-1 sul campo del Monastir ora capolista, lascia la squadra al quartultimo posto con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte), -1 dalla zona salvezza. Con il nuovo allenatore, il Taloro Gavoi proverà a mantenere l’Eccellenza dove gioca ininterrottamente da 25 anni.

© Riproduzione riservata