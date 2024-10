Onde aggressive alte oltre i due metri per il campionato maschile di venerdì, onde più morbide sabato per quello femminile. All'Isola Rossa è andato in scena il Marinedda Surf Open che ha messo a confronto 32 atleti desiderosi di conquistare il titolo italiano agli assoluti di shortboard Open della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard.

Bellissima e incerta la finale maschile: al meglio le loro potenzialità. Il verdetto è arrivato a fine serata, con una finale al cardiopalma: Lorenzo Cipolloni, 19 anni da Roma, da sempre tra i primi nel circuito juniores e già campione italiano under 16 nel 2021, ha vinto lasciando il secondo posto al sardo Matteo Calatri grazie un’onda da buzzer beater. Il terzo posto lo conquista un altro giovanissimo, Federico Melis, 17 anni. A causa della penalità, Ian Catanzariti finisce quarto nonostante il miglior punteggio tra le due onde.

Nella competizione femminile ha dominato Victoria Backhaus, milanese, classe 2006. Ha prevalso su Chiara Cuppone migliorando così il suo secondo posto agli assoluti ottenuto l’anno scorso. In terza posizione Diana Giorgi, 16 anni, e quarta Carolina Guerra.

Il Marinedda Surf Open è stato organizzato dall’associazione Marineddabay ASD e patrocinato dal Comune di Trinità d’Agultu e dalla FISSW.

© Riproduzione riservata