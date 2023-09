L’Amsicora va a caccia della sua prima Supercoppa. Oggi a Roma sfida il Bra che ha già vinto tre delle quattro edizioni maschili sino ad ora disputate. Il Bra nel corso dell’ultima stagione ha "raddoppiato", vincendo Campionato e Coppa Italia. Così oggi a Roma a contendere il Trofeo c’è l’Amsicora, finalista in Coppa e battuta in finale dal Bra, nella Final Four che a novembre dello scorso anno venne organizzata al “Maxia” dalla Ferrini.

In questo avvio di stagione, nei primi due turni della Coppa Italia l’Amsicora ha vinto due partite segnando dodici reti, mentre il Bra dopo aver battuto il Valchisone è stato fermato sul pari dalla Superba Genova, neopromossa in A1 (la seconda divisione). Il confronto tra Amsicora e Bra è diventato un appassionante classico dell’ultimo decennio.

La Supercoppa è uno degli eventi organizzati in questo weekend per celebrare i cinquant’anni della Federazione.

Si ferma quindi la Coppa Italia edizione 2023, ne approfittano HT Sardegna e Ferrini per recuperare il match rinviato sabato scorso, valido per il secondo turno del Round 1. La squadra cagliaritana vincendo a Uras raggiungerebbe l’Amsicora in testa al girone D, alla vigilia del derby in programma sabato prossimo. Si gioca stasera alle 15 al Comunale di Uras.

A proposito di derby di Coppa, ecco la sfida al femminile tra Ferrini e Amsicora, domani al “Maxia” alle 17. Per entrambe è il debutto stagionale, sono le uniche iscritte al Girone E dal Round 1 e quindi già qualificate al turno successivo. Le due sfide (la prossima si giocherà il 22 ottobre) sono utili per stilare la classifica e gli accoppiamenti del Round 2.

Confermate le due panchine, Valeria Spitoni assistita da Alessandro Cuccu nella Ferrini, Maryna Khilko affiancata da Roberto Carta nell’Amsicora. Quest’ultima farà esordire l’argentina Marina Agustina Fiorelli, 26 anni, e la giovane e promettente connazionale Jimena Barrera, classe 2005. Ancora assente Pastor, in porta giocherà Caterina Galello. Nella Ferrini sono disponibili Delfina Granatto e Joselina Raineri. Tornano due italo argentine già apprezzate nelle scorse stagioni, Agustina Raineri e Victoria Cacciavillani.

