Il recupero di Eccellenza va alla Villacidrese, che ribalta l'Ilvamaddalena capolista e rimescola la situazione in testa alla classifica. Finisce 2-1 il match dell'ottava giornata di ritorno, con i gol tutti nel primo tempo. Al 12' punizione da sinistra di Aiana, sponda in area e Chiappetta di testa supera Pisano con l'aiuto della traversa. I gialloblù di Mannu, oggi in maglia rossa, rispondono subito: al quarto d'ora cross di Angheleddu, Kassama non riesce a deviare nell'area piccola ma dietro di lui è ben appostato Figos che pareggia da due passi. Sei minuti più tardi ancora Figos, in mischia, fa 2-1 su cross dal fondo di Kassama rimesso in mezzo da Cordeddu, con la difesa dell'Ilva ferma pensando che il pallone fosse uscito.

Assalto vano. Nella ripresa le provano tutte i maddalenini per arrivare quantomeno al pareggio. Al 21' Molina steso in area da Pinna, è rigore ma Pisano azzecca l'angolo alla sua destra e para la conclusione di Cacheiro. Nel finale assalto ospite, al 90' Dombrovoschi (spostato da Acciaro dalla difesa a centravanti aggiunto per l'ultimo quarto d'ora) colpisce la traversa su sponda in area, tre minuti dopo sinistro dal limite di Aiana sul palo e Tapparello manda alta la palla del 2-2.

La classifica. L'Ilvamaddalena resta prima a 56 punti, ma fallisce l'allungo forse decisivo. L'Ossese è a -2, il Taloro Gavoi a -3. E la Ferrini, seppur in calo, a 49 punti ha due partite da recuperare (contro Li Punti mercoledì prossimo in trasferta e la Villacidrese il 13 aprile in casa) e può portarsi a -1. La Villacidrese invece sale a quota 40 agganciando Budoni e Ghilarza, con una partita in meno e la zona playoff a -8.

