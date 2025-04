Bilancio più che positivo per la “Istedda – Ducati Athletic” nel corso della prima tappa del campionato italiano “Sup Race” svoltosi a Ostia nello scorso weekend.

La squadra sarda, nella due giorni di gare che ha visto la partecipazione di oltre 80 atleti, ritorna dall’esperienza in terra laziale con risultati ottimi. Spiccano le prime posizioni di Reza Nasiri (categoria “Kahuna”), Massimo Giglione (“Veteran”), Giorgio Baldantoni (“Gran Veteran”) e Simona Atzori (“Gran Kahuna”).

Sul podio anche Francesco Usai (secondo nella “Gran Kahuna”), Antonio Battista Scanu (secondo tra i “Veteran”) e Santoro Quirico (terzo nel “Gran Kahuna”). Ottimi risultati anche per la staffetta e Lorenza Cruciani. Nel corso dell’appuntamento di Ostia si sono disputate tre prove, sprint 200 metri, Technical 5 chilometri e staffetta con 4 atleti (due uomini e due donne).

«Un circuito molto tosto – commenta Francesco Usai del team “Istedda” - con passaggio in spiaggia da fare 3 volte, accelerate continue fra le boe e partenze velocissime. Idem la staffetta, tutta d’un fiato con corsa in spiaggia finale per i cambi.

In squadra quest’anno ci hanno dato un grande valore aggiunto Giorgio Baldantoni (campione Italiani 2024), Reza Nasiri (Campione Italiano e vicecampione mondiale 2024) e Lorenza Cruciani. Risultati incredibili che creano attenzione, unione anche con i team avversari che ne apprezzano l’operato e lo spirito. Ma non finisce qui, il prossimo fine settimana la nostra rappresentativa sarda di “Istedda” sarà impegnata per il primo test race mondiale, in casa, a Comacchio, nella “Spring Sup Race”. Quattro giorni con gli atleti più forti del mondo».

Saranno infatti 400 gli atleti partecipanti, provenienti da 27 paesi, dal 3 al 6 aprile, per quella che sarà la prima tappa della Coppa del Mondo.

