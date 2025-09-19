Studenteschi tennis tavolo: il Canopoleno alle finali nazionaliHanno vinto il concentramento regionale Laura Pinna e Carolina Giua
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La squadra femminile del Convitto nazionale Canopoleno di Sassari ha vinto la fase regionale dei campionati studenteschi di tennis tavolo che si è svolta a Torangius (OR). La coppia formata da carolina Giua e Laura Pinna (giocatrice che milita in A2 con il tennistavolo Sassari) ha battuto nei singoli e nel doppio le rappresentative della provincia di Cagliari e di Nuoro.
Le ragazze sassaresi rappresenteranno la Sardegna alla fase nazionale in programma ad Asti dal 7 al 10 ottobre prossimi.
Nella stessa fase di qualificazione la squadra maschile composta da Matteo Mura e Gabriel Fancello si è piazzata al terzo posto.