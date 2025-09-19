La squadra femminile del Convitto nazionale Canopoleno di Sassari ha vinto la fase regionale dei campionati studenteschi di tennis tavolo che si è svolta a Torangius (OR). La coppia formata da carolina Giua e Laura Pinna (giocatrice che milita in A2 con il tennistavolo Sassari) ha battuto nei singoli e nel doppio le rappresentative della provincia di Cagliari e di Nuoro.

Le ragazze sassaresi rappresenteranno la Sardegna alla fase nazionale in programma ad Asti dal 7 al 10 ottobre prossimi.

Nella stessa fase di qualificazione la squadra maschile composta da Matteo Mura e Gabriel Fancello si è piazzata al terzo posto.

