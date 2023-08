Si ferma negli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf di Monastir, torneo internazionale in corso di svolgimento sul cemento tunisino (15mila dollari di montepremi).

Il giovane tennista algherese, 817 della classifica mondiale (suo best ranking) e 8 del torneo, ha esordito regolando 6-2, 6-1 il qualificato Alessandro Spadola, ma poi è stato sconfitto da un altro italiano proveniente dalle qualificazioni, il 16enne Daniele Rapagnetta, che si è imposto 6-3, 6-1 e che in questo torneo ha conquistato così i suoi primi punti Atp.

In doppio, Carboni ha superato il primo turno in coppia con il monegasco Rocco Piatti, figlio di coach Riccardo, battendo 6-1, 7-5 Omar Brigida e Lorenzo Lorusso e nei quarti troverà il binomio messicano composto da Daniel Moreno e Alan Fernando Rubio Fierros.

