Lo Stintino ha una freccia in più in attacco: Lamine Doukar, 29 anni, senegalese, ingaggiato dal Ghilarza.

Il ritorno. Per la veloce e potente punta un gradito ritorno, dopo 4 anni, nella piazza in cui ha vissuto le sue stagioni migliori. Segnando in Promozione una valanga di reti alla corte di Stefano Udassi, che poi lo ha voluto con se nel Latte Dolce ( 2 stagioni in serie D). Poi per Doukar la bella parentesi di Uri e quest'anno 6 mesi al Ghilarza in Eccellenza.

Soddisfazione. Oggi la firma per la società del patron Angelo Schiaffino."Siamo fiduciosi che a Stintino Lamine possa trovare l'ambiente ideale per il suo rilancio", afferma quest'ultimo. Lo Stintino calcio è al quarto posto (28 punti) nel campionato di Promozione girone C, a 4 punti da Calangianus, Tempio e Usinese, il terzetto che guida la classifica. Quindi ancora in piena lotta per un posto di vertice. Aspetto che stuzzica l'appetito a Lamine Doukar.

Pronto per il rilancio. "Ritorno volentieri a Stintino, una società a cui sono molto legato.- commenta l'attaccante -. Spero di poter dare una mano ai compagni per costruire qualcosa di importante". L'auspicio di tutto l'ambiente calcistico stintinese è che il senegalese possa ritrovare in pieno la sua efficienza fisica, dopo gli infortuni degli ultimi tempi. Se così fosse saranno dolori per tutti. Lo Stintino calcio, dopo la vittoria casalinga in extremis di sabato scorso contro il Valledoria (1-0), sarà impegnato domenica prossima nella delicata trasferta a Porto Cervo, contro una squadra assetata di punti per salvarsi.

