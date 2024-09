Si è conclusa con successo l’edizione 2024 della storica Regata "Vele Latine a Stintino", valida per il 26esimo Trofeo Antonio Addis e l'8° Trofeo Luciano Bonfigli.

Organizzata dal Circolo Nautico Torres, con la delega della Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e la collaborazione dell'Associazione Italiana Vela Latina (A.I.Ve.L.), l'evento ha richiamato una flotta di 12 imbarcazioni tradizionali provenienti dalle marinerie di Stintino, Alghero, Bosa e Porto Torres.

La competizione ha seguito un suggestivo percorso tra il borgo marinaro di Stintino e la rada della Pelosa, offrendo uno spettacolo unico a residenti e turisti. A conquistare il Trofeo Antonio Addis in tempo reale è stata la lancia di classe "C" Domenico II di Luigi Scotti, che ha primeggiato tra le onde, precedendo il gozzo stintinese di classe "B" Anna, di Eugenio Denegri, secondo assoluto in tempo reale.

L'imbarcazione Anna, un capolavoro costruito dal maestro d’ascia Silvestro Pilo, ha trovato gloria nella categoria Gozzi, aggiudicandosi il primo posto sia nella classifica compensata sia nel Trofeo Luciano Bonfigli. L'equipaggio, composto dall'armatore Eugenio Denegri insieme a Francesco Benenati, Gianni Maggiolo, Simone Lintas e Giovanni Di Russo, ha celebrato con orgoglio questa importante vittoria, che rimarca l'eccellenza stintinese nella vela latina.

Tra le partecipanti alla regata, la guzzetta Maschjarana, simbolo della tradizione marittima locale, ha brillato portando i colori del Comune di Stintino, mentre l'imponente Caterina Madre, appartenente alla famiglia Addis e costruita tra il 1937 e il 1939, ha riportato in mare l'antico splendore dopo un recente restauro. Al termine della regata, si è tenuta una cerimonia di premiazione presso la sede del Circolo Nautico Torres. I Trofei Challenge Antonio Addis e Luciano Bonfigli sono stati assegnati rispettivamente al primo classificato in tempo reale e al vincitore in tempo compensato.

Inoltre, sono stati premiati i migliori equipaggi di ciascun raggruppamento: Ishtar 1° gozzi categoria A, Anna 1° gozzi categoria B, Nonna Irene 1° lance categoria C. «La Regata Vele Latine a Stintino non è solo un momento di sport - ha detto la sindaca Rita Vallebella - ma anche un'occasione per ricordare e celebrare la nostra storia e il legame profondo che la nostra comunità ha con il mare. È emozionante vedere come generazioni diverse si riuniscano per mantenere viva questa tradizione e tramandarla alle future generazioni».

