Continua la campagna di rafforzamento dell’Ossese (Eccellenza). La società bianconera si assicura le prestazioni del centrocampista centrale Emanuele Fois. Arriva dal Taloro Gavoi, dove ha disputato le ultime due stagioni in Eccellenza, e in precedenza ha giocato con Tergu Plubium, Bonorva, Tonara e Thiesi, prima di approdare in Eccellenza al Taloro Gavoi con il quale ha giocato gli ultimi due campionati.

Il presidente del Sant’Elena, Luca Meloni annuncia il nuovo direttore generale. Si tratta dell’avvocato Giambattista Alimonda. «Una figura importante», dice, «che ci permettere di crescere a livello societario. Stiamo ponendo delle basi solide in ottica futura. Per quanto riguarda la rosa siamo ancora sul mercato. A breve potremo chiudere con un centrocampista».

In Promozione, altro innesto per il Guspini. Il direttore sportivo Luca Pittau ha chiuso la trattativa con Flavio Montesuelli, guspinese doc, ex Arbus. L’attaccante Enzo Caliendo, passa dal Villasimius al Sennori.

Stefano D'Apice intanto fa ritorno a Castiadas (Promozione). Ricoprirà il ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Lo comunicano il presidente Mauro Vargiolu e il suo vice Matteo. D'Apice nella scorsa stagione è stato Team Manager con l'Ilvamaddalena in Serie D. Proprio con l'Ilva aveva intrapreso la sua carriera nelle stagioni 2012/2013 e 2016/2017. Dal 2017 al 2020 l'sperienza col Castiadas, poi una stagione col Lanusei prima di tornare a La Maddalena. Adesso nuovamente Castiadas. A marzo 2023 ha conseguito a Coverciano l'abilitazione di direttore sportivo professionista.

«Non ho esitato un solo secondo per riportarlo a casa», dice Varigiolu. «Stefano, oltre ad essere una persona seria e preparata, è un amico. Ho avuto modo di lavorare accanto per diverso tempo e in vari campionati tra Eccellenza e serie D. Ho apprezzato la sua professionalità. Appena presi la società nel luglio scorso, era la prima figura che mi ripromisi di portare in casa. Son sicuro che ricoprirà il suo ruolo in maniera eccellente. Oltretutto è molto legato al nostro territorio».

Il vice Frau: «D'Apice è un tassello fortemente voluto, ma sopratutto indispensabile per la crescita della nostra società, siamo sicuri che sarà la ciliegina sulla torta per questo importante progetto, gode oltretutto di tutta la nostra stima e fiducia, sarà più di un DG, sarà al nostro fianco in ogni scelta e decisione».

