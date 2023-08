Gianluca Zambrotta sbarca in Costa Smeralda con la sua Academy.

Da oggi e fino al 5 agosto l'ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan, nonché campione del mondo con la maglia azzurra, dà lezioni di calcio e di padel col progetto GZ19 Legends Academy, ospite dei campi del 7Pines di Baja Sardinia.

Il progetto nasce in collaborazione col resort e con Il mondo di Scimpa, ed è stato presentato stasera da Zambrotta, dal direttore del 7Pines Vito Spalluto e da Luca Allegrini, fondatore di Scimpa. L'iniziativa è rivolta innanzitutto ai giovanissimi (ma anche agli adulti) ospiti del 7Pines ma anche agli esterni, in questo caso pagando una retta (il kit allenamento è compreso nel prezzo).

«Potersi allenare con una leggenda dello sport, penso a Nelson Dida e a Alessandro Nesta, che sono già stati ospiti della Academy in altri resort in Italia, rappresenta un'esperienza unica per un bambino», ha sottolineato Zambrotta.

Nel frattempo, il direttore del 7Pines annuncia nuove iniziative che coinvolgeranno altri campioni dello sport, come gli olimpionici Yuri Chechi e Antonio Rossi.

