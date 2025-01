Zé Maria stravolge l’Olbia e l’Olbia ribalta sui titoli di coda il Latte Dolce, sconfitto al “Nespoli” 3-2 nel derby della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie D.

L’inedito undici schierato dal tecnico brasiliano (privo degli squalificati Lorenzo De Grazia e Willis Furtado) contro la migliore formazione sarda del girone riesce a sfoderare una bella prestazione e a portare a casa 3 punti che mancavano da metà dicembre, risalendo in classifica al quattordicesimo posto con 19 punti e accorciando sulla zona salvezza, distante adesso 4 lunghezze. “Non ho una squadra definita”, ha spiegato Zé Maria nel post partita, “ma da oggi hanno giocato tutti. Loro devono farsi trovare pronti: contro il Latte Dolce ci sono stati cinque o sei cambi rispetto alla formazione normale, e chi ha giocato ha fatto bene, un problema che tutti gli allenatori vorrebbero avere”.

Tra gli esordienti assoluti spicca il portiere Rosario Rizzitano, classe 1999, che non giocava una partita dal maggio del 2022 e che ieri si è esibito nella parata salva-vittoria su Kone allo scadere, andando poi a festeggiare sotto la curva di casa, esplosa al triplice fischio. “È una scelta tecnica: ci serviva esperienza, e anche se il ragazzo non giocava una partita da titolare da 2 o 3 anni si è sempre allenato bene e si è fatto trovare pronto”, ha detto Zé Maria, che ha commentato anche il sostengo dei tifosi. “A noi serve l’aiuto della piazza: non possiamo uscire da questa situazione da soli. Un passo avanti s’è visto anche in classifica, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che aveva 10 punti più di noi, ma non è la partita della svolta: domenica col Guidonia – aggiunge l’allenatore dei bianchi – ci aspetta un’altra finale”.

Tra gli autori dei gol dei galluresi, nell’ordine Stefano Pani, classe 2002, autore dell’1-0 e alla prima marcatura con la maglia dell’Olbia, il capitano Gianmarco Staffa, al quinto centro stagionale tra campionato e Coppa Italia, e Pasquale Costanzo, una menzione speciale la merita quest’ultimo, che con la rete-vittoria di ieri, siglata al 92’, sale a quota 6 gol, diventando il nuovo bomber dell’Olbia.

