Il 7 fradis Sinnai ricorderà il suo storico dirigente e giocatore di rugby che ha contribuito anche a lanciare il rugby in Sardegna. A settembre si svolgerà il primo Memorial "Gabriele Orrù", di rugby Old.

Organizza il 7 fradis Sinnai. Nel pomeriggio del 6 settembre si terrà la presentazione delle squadre partecipanti in arrivo anche dalla penisola, con la cena per gli ospiti, nella club house societaria. Il sette settembre si svolgeranno i vari incontri in calendario con cena e festa finale. Per l'otto settembre è programmata la cerimonia di premiazione. Prevista anche una gita al mare o una escursione in montagna.

Si giocherà a Sinnai, nello stadio Bepi Garofalo. All’interno dello stadio ci sarà un’area dedicata all’esposizione di prodotti dell’artigianato locale. Le squadre saranno ospitate presso B&B ed Hotel locali. Nel raggio di 10 chilometri dal paese si possono trovare almeno 150 posti nei B&B. Sarà possibile anche dormire al campo (60 posti) in tende allestite per l’occasione. Per chi volesse trattenersi qualche giorno in più, c’è la possibilità di visitare le splendide spiagge della zona, a settembre ancora molto frequentate, e i tanti siti archeologici presenti nel territorio.

Il torneo verrà organizzato in ricordo di Gabriele Orrù, storico giocatore e dirigente del 7 fradis di Sinnai, squadra che ha giocato tantissimi campionati a livello nazionale.

«Gabriele Orrù – ha detto Ruber Tremulo, consigliere comunale di Sinnai e uomo di rugby – è stato un uomo, un atleta e un dirigente straordinario. Con lui sono stati tantissimi ad avvicinarsi a questo sport che a Sinnai ha trovato la sua culla, assieme a Capoterra e Alghero. Lo vogliamo ricordare così, nel suo mondo di uomo di sport».

