“Il giudice sportivo dispone l'annullamento della gara VII Rugby Torino-Amatori Rugby Alghero e rimette agli atti alla Commissione organizzatrice gare per la riprogrammazione della stessa”. Questo il fulcro della delibera firmata dall'avvocato Marco Cordelli, che annulla il 17-17 del match disputato il 13 marzo e valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Questo perché l'arbitro Fabio Arnone di Pisa avrebbe disatteso una delle regole del gioco. In pratica, al 33', l'infortunio di Eliot Stefani ha portato alla sua sostituzione con Gabriele Macchioni, tenendo invariato lo schieramento algherese. Ma, tre minuti dopo, il cartellino giallo al sostituto ha comportato lo spostamento in prima linea di Sebastiano Gabbi. A questo punto, secondo il giudice sportivo, l'arbitro avrebbe dovuto far giocare l'Amatori in 13 e non, come accaduto, in 14. Per tutto il tempo dell'ammonizione, la sfida ha visto disputare “mischie no contest”.

