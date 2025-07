Atletico Uri, Cos e Ilvamaddalena, le tre sarde retrocesse nel Girone G di Serie D della scorsa stagione, hanno tutte presentato domanda di ripescaggio. Lo ha ufficializzato la Lega Nazionale Dilettanti, alla chiusura dei termini per chiedere la riammissione al campionato interregionale (ore 14). Per loro si apre ora l’iter per conoscere la graduatoria, coi relativi punteggi, a seguire il numero di società che non si saranno iscritte e gli eventuali ricorsi.

Questo l’elenco completo di chi ha presentato richiesta.

Società retrocesse ai play-out o per distacco di 8 o più punti: Brindisi, Città S. Agata, Cos, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilvamaddalena, Licata, Roma City, Ugento.

Società perdenti spareggi seconde di Eccellenza: Caronnese, Montespaccato, V. Mazzola.

Società retrocesse direttamente dalla Serie D: Atletico Uri, Fiorenzuola.

Società non partecipante spareggi seconde di Eccellenza: Rieti.

Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato di Serie D 2025-2026, al via il prossimo 7 settembre. I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno invece presentare ricorso entro le ore 14 del 18 luglio. La Covisod esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio.

L'obiettivo della Lnd è avere 162 squadre nella prossima Serie D, per comporre nove gironi da diciotto. Al momento hanno diritto a iscriversi in 165, ma per effetto dei ripescaggi in Serie C scenderanno a 163. La Cos dovrebbe essere dietro solo al Follonica Gavorrano in graduatoria fra le retrocesse: dovesse essere confermato il secondo posto, sarebbe la terza eventuale ripescata perché si procede alternando una retrocessa e una perdente degli spareggi di Eccellenza. Meno possibilità per Atletico Uri e Ilvamaddalena, anche se le graduatorie sono ancora da ufficializzare.

Fra le sarde di Serie D sono aventi diritto, e quindi devono completare la presentazione della domanda di iscrizione entro le 17 di giovedì, le neopromosse Budoni e Monastir assieme a Latte Dolce e Olbia che si sono salvate nella scorsa stagione. Nel caso di uno o più ripescaggi per le tre che hanno chiesto la riammissione, a cascata si aprirebbe la partita in Eccellenza (dalla Promozione sono in graduatoria – in ordine – Tortolì, Sant’Elena, Usinese e Coghinas) e nel resto dei campionati sardi.

