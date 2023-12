Seconda sconfitta consecutiva della Cos che dopo il pesantissimo 0-4 di domenica scorsa con la Romana, questo pomeriggio è stata battuta per 2-0 a Cassino. Hanno deciso per i locali i gol di Abreui siglato dopo appena due minuti di gioco e di D’Angelo al 20' della ripresa.

Per i sardi, durante la gara occasioni di Ladu, Neguel e Bonu. La Cos, come lo stesso Cassino, è scesa in campo senza diversi titolari. Un momento di crisi per la squadra sarda che sembra essere ormai uscita dalla lotta per il primo posto.

Per il resto ancora una giornata magra, senza vittorie, per le sarde di Serie D. Pesantissima la sconfitta casalinga dell'Atletico Uri, travolto per 5-0 dall'Ostia Mare. L squadra di Massimiliano Paba rischia di cadere nella zona a bassa della classifica. Un punto a testa lo hanno conquistato il Latte Dolce e il Budoni. I sassaresi di Mauro Giorico hanno pareggiato in casa col Flaminia: per i sardi, rete di Scognamillo. Il Budoni ha invece conquistato il pari ad Anzio: 1-1 il risultato col gol di Quantiero.

