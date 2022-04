Il programma di calcio regionale del primo weekend di aprile comincia domani: tre anticipi in Eccellenza, due in Promozione, quattro in Prima Categoria e sei in Seconda, per un totale di quindici partite. Tutte domenica in Serie D: alle 14.30 Afragolese-Lanusei e Atletico Uri-Real Monterotondo Scalo, mezz'ora dopo il ritorno in campo dopo tre settimane di Arzachena (scontro diretto in casa del Team Nuova Florida secondo) e Muravera (derby con la Torres), così come il Carbonia rilanciato dagli ultimi risultati che ospita l'Ostiamare e il Latte Dolce che torna al "Vanni Sanna" per la sfida col Formia, lo scontro diretto salvezza fra le due squadre che chiudono la classifica.

Rischio rinvio. In Eccellenza sono tre le gare anticipate al sabato. La principale è quella dell'Ossese, che alle 17 sarà ospite dell'Idolo (in formazione rimaneggiata per le squalifiche di Cocco, Lotto e Piroddi): i bianconeri possono andare in testa alla classifica almeno per una notte, essendo ora a -2 dalla vetta. Poi avranno un giorno in più per preparare il ritorno dei quarti di Coppa Italia, mercoledì pomeriggio a Isernia dopo aver vinto 3-0 all'andata. Un'ora prima il calcio d'inizio di Asseminese-Budoni (a Capoterra, padroni di casa ancora a caccia del primo punto nel girone di ritorno) e Villacidrese-Ghilarza (ormai salve con poche possibilità di playoff). Domenica però possono esserci due rinvii: Guspini-Monastir e Sant'Elena-Ilvamaddalena. Per entrambe le partite le squadre ospitanti hanno avuto dei positivi in settimana, la situazione più complicata è quella dei biancorossi di Marco Piras. Completano Arbus-Ferrini, Castiadas-Taloro Gavoi, Li Punti-Nuorese e Porto Rotondo-Bosa, tutte domenica alle 16.

Gli altri anticipi. Solo due partite domani in Promozione: alle 16 Usinese-Stintino (Girone C) e Macomerese-Seulo (B). Tutto domenica il Girone A, dove la Monteponi Iglesias può essere sicura del salto di categoria in caso di vittoria sul Selargius e contemporaneo mancato successo del Villasimius col Villamassargia. In Prima Categoria come anticipi Freccia Parte Montis-Villamar (ore 18, Girone B), Tuttavista Galtellì-Barisardo (ore 16, C), Pozzomaggiore-Benetutti (ore 19, D), San Marco Cabras-Bultei (ore 16, D), in Seconda Categoria tutte alle 16 Gonnesa-Masainas (Girone B), Lotzorai-Ilbono (D), Lulese-Cala Gonone (E), Santu Predu-Oliena (E), Atletico Maddalena-Rudalza (H) e Golfo Aranci-Calangianese (H).

