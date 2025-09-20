Serie D, prima sconfitta del Monastir: perde anche il BudoniVittorie di Olbia e Latte Dolce
Perdono Budoni e Monastir, vincono Latte Dolce e Olbia negli anticipi di oggi in Serie D.
Il Latte Dolce ha vinto a Roma col Lodigiani per (1-0) , gol di Aiello.
Il Monastir perde 1-0 in casa del Real Monterotondo: ha deciso una rete di Gennari. Il Budoni è stato battuto in casa da Trastevere per 2-0; hanno deciso le retti di Schiffidi e La Rosa.
Vittoria infine dell'Olbia in trasferta con la Palmese: gol di Ragatzu e di Deiana Testoni. Domani gioca solo la Cos che ospiterà l'Ischia.