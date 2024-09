Sono 20 i giocatori convocati da Marco Amelia per la trasferta di Anzio. Appuntamento nel quale l’Olbia andrà a caccia della prima vittoria in campionato.

La 4ª giornata di Serie D – che La Rosa salterà per squalifica e Bertini e Bianchi per infortunio – propone una sfida non impossibile sulla carta. Ma per conquistare i 3 punti domani allo stadio “Bartolani” di Cisterna di Latina e rilanciarsi in classifica, dove sono ultimi a quota 1, i galluresi dovranno andare oltre il compitino di domenica scorsa, che gli ha permesso di tenere a bada il Guidonia Montecelio fino alla zampata finale dell’avversario, che con un gol segnato al 94’ ha espugnato il “Nespoli” condannando i bianchi alla seconda sconfitta casalinga.

Anche stavolta, come alla vigilia della partita col Guidonia, la società ha optato per il silenzio stampa, di modo che non è dato sapere come Amelia abbia preparato la gara con una formazione che l’anno scorso si è salvata ai playout e che contro l’Olbia cerca il primo successo interno, ma che, tutto sommato, ha cominciato bene la stagione, battendo Atletico Lodigiani e Cos, in entrambi i casi per 2-1.

Di certo c’è che, a dispetto delle attenuanti sbandierate dalla proprietà svizzera per una stagione partita in ritardo e tra mille difficoltà, la falsa partenza dell’Olbia ha messo in crisi il rapporto tra il gruppo dirigenziale e l’allenatore, che ad Anzio potrebbe giocarsi la panchina.

Squadre in campo alle 15: Anzio-Olbia sarà diretta dall’arbitro Adam Collier di Gallarate.

I convocati dell’Olbia

Portieri: Di Chiara, Rizzitano;

Difensori: Anelli, Arboleda, Chazarreta, Gonzalez, Lucarelli, Marie-Sainte, Putzu;

Centrocampisti: De Grazia, Marroni, Maspero, Rizzi, Rizzo, Staffa, Totti, Yanovskyy;

Attaccanti: Costanzo, Furtado, Santi.

© Riproduzione riservata