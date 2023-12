Riprende mercoledì con gli anicipi natalizi la Serie D. In programma fra le sarde Anzio-Budoni, Atletico Uri-Ostia Mare, Cassino-Cos Ogliastra Sarrabus e Latte Dolce-Flaminia. Gara importantissima in chiave salvezza soprattutto quella del Budoni in trasferta ad Anzio. I sardi di Mario Petrone sabato hanno pareggiato in casa interrompendo la serie negativa di cinque sconfitte consecutive. Ora il Budoni naviga in zona playout con l'obbligo per mercoledì di far punti. Vittoria d'obbligo per l'Uri in casa con l'Ostia Mare. Bisogna far punti per non scivolare in zona pericolosa della classifica. Come il Latte Dolce che ospita il Flaminia.

La Cos a Cassino deve riscattare la sconcertante sconfitta interna (0-4) subita ieri dalla Romana, una squadra che sta risalendo la classifica grazie ai nuovi acquisti. La Cos distaccata di otto punti dalla capolista Cavese deve vincere per cercare di conservare il secondo posto. Si giocherà alle 14,30.

