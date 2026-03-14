L’Olbia è partita questa mattina per la Campania, dove domani, nell’insolito orario delle 11, affronterà a domicilio l’Ischia. Obiettivo: dare continuità ai 4 punti conquistati prima della sosta per la Viareggio Cup, e ripartire con un risultato pesante verso la salvezza.

A otto giornate dal termine del campionato di Serie D la matematica suggerisce che anche la conferma diretta della categoria è possibile, ma prima di tutto i bianchi, terzultimi con 24 punti nel girone G, devono assicurarsi un posto nei playout, che al momento, dato il gap di 8 lunghezze dall’Anzio, è tutto da guadagnare.

A Ischia mancheranno Cabrera e Saggia per squalifica, Tomaselli per infortunio e Anelli a causa dell’influenza. Tornano invece a disposizione Viscovo dopo l’infortunio e Biancu e Santi dopo la squalifica, ma nella lista dei convocati, oltre agli ultimi acquisti Gaye e Oproiescu, ci sono anche Mameli e Ragatzu, usciti malconci dal derby col Budoni.

I convocati

Portieri: S. Perrone, Testagrossa, Viscovo.

Difensori: Congiu, Cubeddu, Gaye, Moretti, Oproiescu, M. Perrone, Petrone, Putzu.

Centrocampisti: Biancu, Islam, Mameli.

Attaccanti: Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu, Santi.

Ischia-Olbia sarà diretta dall’arbitro Diego Castelli della sezione di Ascoli Piceno assistito da Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto e Giammarco Pastori di Jesi.

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