Un anticipo sabato per la Serie D, girone G. Il Latte Dolce giocherà a Monterotondo con inizio alle 15. Una gara importante con i sassaresi chiamati a far punti per non scivolare nei playout. Le altre sarde giocheranno domenica. Alle 15, la Cos ospitrà il Terracina, l'Olbia alla stessa ora giocherà in casa contro il Cintyia. L'Atletico Uri di Massimiliano Paba affronterà la difficilissima trasferta contro il Trastevere. Una gara che la squadra sarda deve assolutamente non perdere che non essere risucchiata dalla Cos che invece punta all'aggancio. Impegno difficilissimo per l'Ilvamaddalena sul campo del Cassino, una delle grandi del girone G. La squadra di Giorico ha vinto le ultime due gare raggiungendo la quota salvezza e l'Olbia con 34 punti. Un exploit davvero straordinario quello centrato dall'Ilva nell'ultimo mese.

© Riproduzione riservata