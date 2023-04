Si è giocata la penultima giornata del campionato di Serie D (girone G). L'Arzachena accede ai playoff, la Cos conquista una grande salvezza; l'Ilva pareggia e resta ad un punto dalla zona salvezza. l'Uri, quartultimo, travolto a Palmi, è a meno tre dal dodicesimo posto.

L’Arzachena vince (1-2) in rimonta sul campo del Nola e conquista i playoff con una giornata di anticipo. Per gli smeraldini di Nappi, quarti della classe, è la quinta vittoria di fila e ora insediano anche la terza piazza, occupata dalla Casertana. Nel primo tempo, al 13’ campani avanti: su un errore in uscita dei biancoverdi, Palmieri trafigge Fusco. In pieno recupero il pareggio: cross dalla sinistra di Gibilterra e deviazione vincente di Poli. Nella ripresa, al 2’ pallonetto di Palmieri, palla sulla traversa. Al 12’ il sorpasso: traversone di Poli, Gibilterra, ben appostato sul secondo palo, insacca.

La Costa Orientale Sarda batte (4-3) un mai domo Tivoli per archiviare e conquista una grande salvezza. A fine gara è esplosa la festa per l’impresa targata Loi. Nel primo tempo, al 5’ eurogol di Demontis che calcia al volo da 25 metri spedendo la palla sotto l’incrocio. Al 26’ il raddoppio di Mancosu che trasforma un rigore guadagnato da Laconi. Al 40’ addirittura il tris con una deviazione aerea di Zanoni. Nella ripresa, i gol di De Marco al 6’ e di Vagnoni al 29’ riaprono la gara ma al 38’ Manca chiude il match. Inutile per gli ospiti il gol di Perrotta al 48’.

Pesante sconfitta (5-1) dell’Atletico Uri a Palma di Campania contro una cinica Palmese. Campani subito avanti al 5’ con Laringe. Al 34’ il raddoppio di Mileto e al 44’ Puntoriere firma il tris. Nella ripresa, al 2’ Ravot accorcia le distanze ma è solo un’illusione. Al 16’ Pugliese firma il poker. Al 40’ c’è gloria anche per Galdean.

L’Ilvamaddalena crea tantissimo ma non segna e con la Vis Artena finisce senza reti. Nel primo tempo, i biancocelesti si sono resi pericolosi con Sidoti. Nella ripresa fioccano le occasioni, in particolare con Gentile, Altolaguirre (calcio alto da ottima posizione), Di Pietro e, nel finale, con Bazile che colpisce la traversa.

