La Lega Nazionale Dilettanti ufficializza date e modalità di iscrizione al prossimo campionato di Serie D per le società aventi diritto, e tra queste l’Olbia.

«Le società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 10 luglio 2025 ore 17, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità online, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato nazionale di Serie D e della modulistica allegata», riporta il comunicato pubblicato questa mattina. «Il termine ultimo per tale operazione, di natura perentoria, è il 10 luglio 2025 ore 17, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione».

Alla domanda dovranno essere allegati diversi documenti, tra i quali quelli che attestano le cariche sociali per la stagione sportiva 2025-2026 e il campo principale, ma anche le liberatorie «attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati».

Costo dell’operazione 21.500 euro, più la fideiussione da 31.000 euro da presentare entro l’11 luglio. Entro il 16 luglio, la Co.Vi.So.D comunicherà l’esito dell’attività di controllo compiuta: in caso di esito positivo la domanda di ammissione si intende accolta, altrimenti sarà possibile fare ricorso entro le 14 del 21 luglio. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Che la macchina dell’Olbia si sia messa in moto con largo anticipo, come rimarcato da Benno Räber, responsabile del progetto sportivo e membro del Cda del club presieduto da Guido Surace, è buon segno, a maggior ragione dopo il precedente dell’anno scorso, che vide l’Olbia “bocciata” in prima battuta (vedi il pasticcio in sede di iscrizione, passato alla storia come “Operazione Nuccilli”) e riammessa solo grazie al ricorso presentato e curato dal principe del foro sportivo, l’avvocato Eduardo Chiacchio.

Martedì è stato presentato il nuovo allenatore, Lucas Gatti, e svelati i nomi dei giocatori da cui si intende ripartire (Daniele Ragatzu, Roberto Biancu, Christian Arboleda, Fabrizio Buschiazzo, Lorenzo De Grazia e Nicolò Maspero) e le date del ritiro precampionato, che si svolgerà dal 24 luglio al 14 agosto in Sardegna: manca l’ufficialità, ma la sede prescelta è Monti. Confermato il “Nespoli” per le gare ufficiali, e il bilancio della stagione precedente è in fase di chiusura (parola di Räber). Seguirà l’approvazione da parte del Cda. Nella speranza che il tutto avvenga in tempo per l’iscrizione al campionato.

