Intervenuti ieri sera al programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, in tour in questi giorni in Gallura, Lucas Gatti e Manuel González hanno avuto modo di parlare dell’Olbia.

In particolare, il direttore tecnico dei bianchi si è sbilanciato confermando le indiscrezioni sull’accordo già raggiunto con Daniele Ragatzu per la prossima stagione in Serie D. «Non c’è ancora la firma, ma con lui abbiamo già raggiunto un accordo verbale», ha spiegato González in collegamento da piazza Regina Margherita.

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Gatti ha invece detto: «Ho un piccolo debito con la città di Olbia e mi sento molto fortunato a essere qui. Se porto l’Olbia in Serie C? Tutti vogliamo vincere, andare in Serie C, in Serie B e in Serie A, ma al momento l’unica cosa che conta sono i giocatori: io cerco di aiutarli e se loro mi seguiranno, io sarò ben felice di farlo. Poi vedremo come andrà”.

© Riproduzione riservata