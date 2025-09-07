Serie D: esordio storico per il Monastir con una vittoria sul Budoni. Pareggio per l’OlbiaLa squadra di Marcello Angheleddu ha trionfato con reti di Suazo e di Aloia
Esordio storico col botto per il Monastir in Serie D. La squadra di Marcello Angheleddu vince (0-2) al “Pasquale Pinna” di Budoni grazie alla reti di Suazo al 31' e Aloia al 59'. Subito tre punti preziosi per la matricola biancoblù. Prima sconfitta, invece, per il Budoni di Raffaele Cerbone dopo le due vittorie di Coppa Italia.
Pareggio (1-1) per l’Olbia sul campo “Francesca Gianni” di San Basilio a Roma, contro l’Albalonga. I bianchi passano in vantaggio all’11’ con Marrazzo, al 68’ il pareggio di Coquin.