Mauro Giorico non è più il tecnico del Latte Dolce. La società sassarese lo ha «sollevato da allenatore responsabile della prima squadra».

Fatali le tre sconfitte di fila contro Ischia, Atletico Uri e soprattutto Gladiator in casa (3-1) che hanno rimesso in discussione la permanenza in serie D. Ora la formazione biancoceleste ha un solo punto di vantaggio proprio sul Gladiator, che è in zona playout.

Nel comunicato si legge anche: «Al tecnico vanno i ringraziamenti per la grande professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la Società. Rimarrà nella storia del Sassari Calcio Latte Dolce la vittoria del campionato di Eccellenza e questi 2 anni vissuti con uno dei tecnici migliori e più vincenti della Sardegna».

