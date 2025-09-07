Termina senza reti il derby tra Costa Orientale Sarda e Latte Dolce, come nella scorsa stagione. Match combattuto e piacevole, con rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Campana al 4' della ripresa, neutralizzato da Salvato.

Primo tempo ricco di emozioni: palo di Campana (poi fermato per offside) e Aiello pericoloso su corner. Latte Dolce pericoloso con Loru e Boubre, ma Xaxa attento. Nella ripresa, oltre al rigore, tante occasioni: Loru e Murgia sfiorano il vantaggio, Salvato decisivo su Dessena e Rossetti.

Nel finale Mayr manca di poco il colpo da tre punti. Un punto a testa, ma qualche rimpianto in più per i locali.

