Domani pomeriggio in campo tutta la Serie D, per la terzultima giornata del Girone G, e le quattro squadre di Eccellenza che hanno conquistato l'accesso ai playoff. Nel massimo torneo regionale si giocano le semifinali, in gara secca.

270' alla fine. Il derby sassarese Torres-Latte Dolce (ore 16) è il match principale di domani in Serie D. Al "Vanni Sanna" i rossoblù, appena tornati al secondo posto, possono proseguire la ricerca della migliore posizione playoff (già aritmetici). È invece disperata la situazione della squadra di Mauro Giorico, sconfitta sabato dal Cassino 2-3 al 90' e ultima a -3 dal terzultimo posto, ma soprattutto a -11 dai laziali sestultimi: per giocare il playout il distacco non può superare i sette punti, ci sono appena tre giornate per recuperarlo. Stessa sorte per il Carbonia, appaiato in coda alla classifica e atteso dalla seconda sfida in tre giorni allo "Zoboli", alle 15.30 con la Vis Artena. Scontro diretto playoff al "Biagio Pirina" (ore 15) Arzachena-Afragolese, quarte a pari punti: l'obiettivo degli smeraldini è staccare i campani, che hanno effettuato l'aggancio domenica. Dopo il 3-2 in rimonta sul Real Monterotondo Scalo nel finale il Lanusei va in casa della Cynthialbalonga per blindare i playout e ritrovare una vittoria che in trasferta manca da sei mesi, alle 16 anche Ostiamare-Atletico Uri a porte chiuse. Apre il turno il Muravera, alle 14 col Gladiator senza interessi di classifica.

In palio la finale. Domani pomeriggio via ai playoff di Eccellenza. Alle 16 al "Walter Frau" Ossese-Nuorese: i bianconeri, usciti in semifinale in Coppa Italia Dilettanti e secondi a -3 dall'Ilva promossa, sperano di far valere il fattore campo visto che nelle due sfide in campionato coi verdazzurri (in grande ripresa e guidati dal grande ex Giuseppe Cantara) ha sempre vinto chi era in trasferta. Un'ora dopo al "Polese" Ferrini-Taloro Gavoi, che si preannuncia equilibrata dato che nella stagione regolare i due confronti diretti sono entrambi finiti 2-2. In caso di parità al 90' supplementari, senza una vincitrice passa la squadra in casa perché meglio piazzata. Finale domenica alle 16 in campo neutro (da definire), dà l'accesso alla fase nazionale: primo turno 29 maggio e 5 giugno contro un club abruzzese.

© Riproduzione riservata