Doppio colpo di mercato del Budoni che ha tesserato Lucas Marcelo Idoyaga e Diego Barboza.

L’argentino Idoyaga è un trequartista ed arriva dal fasano. Mancino, classe 1998, ha indossato anche le maglie di Igea Virtus Sciacca e Aci S.Antonio e in Argentina quella del Flandria.

Alla corte di Mario Petrone ecco anche Barboza, difensore centrale uruguaiano. Classe 1991, Barboza ha iniziato la stagione nel Manfredonia. In Uruguay ha giocato con Nacional, Rentistas, Rampla, Huracan e Wanderers, in Messico col Correcaminos, a Cipro con il Paralimniou, in Aremina con l’Ararat-Armenia e in Spagna col Novelda prima di approdare in Italia.

© Riproduzione riservata