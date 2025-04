Nel Girone G di Serie D le gare della penultima giornata si giocano tutte domemica. Il programma per le sarde Atletico Uri-Olbia, Gelbison-Cos, Ilva-Paganese alle 15, Latte Dolce-Lodigiani alle 14,30. Tutte gare importanti in chiave salvezza.

La situazione più difficile è quella dell'Atletico Uri, penultimo in classifica, con quattro punti in meno della Cos, terzultima e quindi in zona playout assieme all'Ilva. A oggi, i giallorossi sarebbero retrocessi assieme al Terracina. Cos (33 punti), Ilva e Lodigiani (35) e Anzio (36), si giocherebbero la salvezza ai playout. Salve Latte Dolce (37) e Olbia (38).

Con questa classifica l'Atletico Uri, per sperare nel miracolo, deve vincere il derby con l'Olbia. La Cos, per sperare nella salvezza diretta, deve vincere sul campo della vice capolista Gelbison, così come l'Ilva deve provare a battere la Paganese. Il Latte Dolce, se dovesse superare l’Atletico Lodigiani, farebbe un favore a se stessa e alle altre sarde.

Una giornata difficile per le sarde, che si giocano tutto nelle ultime due gare della stagione regolare.

