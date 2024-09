Si gioca domani alle 15 la terza giornata del Girone G di Serie D, che vede attualmente al comando cinque squadre della penisola. Delle sarde in casa giocano la Cos e l'Olbia, in trasferta Atletico Uiri, Ilvamaddalena e Latte Dolce.

La Cos ospita l'Anzio: la squadra di Francesco Loi, reduce da due pareggi nelle prime due gare del torneo, cerca la prima vittoria stagionale contro la squadra laziale, un avversario non facile da affrontare. Compito difficile anche per l'Olbia contro il Guidonia, una delle cinque in testa al campionato. I galluresi, con un solo punto in classifica, hanno assoluta necessità della vittoria per il morale e la classifica.

Difficile l'impegno del Latte Dolce contro il Terracina, come quello dell'Ilva (in anticipo alle 14.30) sul terreno del Savoia. L’Atletico Uri va invece sul campo della Cynthialbalonga, unica formazione ancora a quota zero. Col campionato che entra nel vivo, far punti è assolutamente necessario.

© Riproduzione riservata