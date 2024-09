Prima “big” all’orizzonte per l’Olbia, che domani al “Nespoli” ospita il Guidonia Montecelio per la 3ª giornata del campionato di Serie D.

Reduci dal pareggio in rimonta per 2-2 sul campo del Latte Dolce, successivo alla sconfitta interna subita dalla matricola Ilvamaddalena (0-3), i bianchi vanno a caccia del primo successo della stagione contro una delle favorite per la vittoria finale. Per l’occasione, Marco Amelia, che per scelta a sorpresa della società alla vigilia non ha parlato, recupera Christian Arboleda, al rientro dalla squalifica. Da valutare le condizioni del giovane Bianchi, alle prese con problemi fisici.

In classifica, il Guidonia condivide la prima posizione a pari punti (4) con Paganese, Puteolana, Sarnese e Gelbison, ed è l’unica squadra del Girone G che non ha ancora subito gol. A differenza dell’Olbia, che di reti ne ha già prese 5.

Al “Nespoli” si gioca alle 15: arbitra Giorgio D'Agnillo della sezione di Vasto.

