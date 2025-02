Atletico Uri, Ilvamaddalena e Latte Dolce in casa, Olbia e Cos in trasferta. Una domenica di grossi impegni per le squadre sarda di Serie D. La Cos sarà ospite della capolista Cassino, una squadra che nelle ultime settimane ha agganciato e superato Puteolana e Paganese dando una grande dimostrazione di forza e continuità. Un impegno tremendo per i sardi di Sebastiano Pinna che scendono comunque in campo con un grande obiettivo: giocare alla grande contro una grande e puntare a far punti, quelli che servono per la salvezza.

L'Atletico Uri, uguaamente impegnato nella salvezza, ospita invece la seconda della classe, , la Gelbison che sta seguendo le orme del Cassino: secondo posto ad un solo punto dal grande avversario. Un impegno quindi sulla carta difficilissimo per la squadra di Uri, abituata però ai risultati più eclatanti. Staremo a vedere. Il Latte Dolce ospita la Sarnese, sesta della classe. Altro compito difficile ma non impossibile per i sassaresi.

L'Ilvamaddalena che continua a rafforzarsi gioca per vincere oggi in casa contro il Cyntia: tre punti per i maddalenini sarebbero oro colato. Domenica scorsa hanno perso dopo aver giocato una buona gara contro la Cos. Oggi serve solo la vittoria per abbandonare l'ultimo posto che detiene proprio con la Cos. Possibile l'innesto dei nuovi arrivati. L'Olbia gioca infine a Monterotondo: una vittoria potrebbe portarla oltre la salvezza. La squadra di Ze Maria attraverso un buon momento e dispone ora di un organico che vale bel oltre la sua classifica.

