È la partita più attesa. Domenica pomeriggio si gioca lo scontro al vertice del campionato di Serie D, girone G fra la capolista Cavese e la Cos. I campani sono in vetta con tre punti di vantaggio sulla Cos alla vigilia di una gara difficilissima per i sardi, ma sicuramente non facile per la capolista campana che ha il vantaggio di giocarsi la partita in casa, di fronte al proprio pubblico. L’allenatore della Cos Francesco Loi ha convocato per questa trasferta venti giocatori. Sono Maurizio Floris, Gallo, Bonu, Satta, Ladu. Demontis, Naguel Santiago, Floris Mattia, Nurchi, Aloia, Loi, Manca, Zannini, Scarafoni, Cabiddu, Laconi, Piras, Cogotti, Maresca e Serra. La squadra è partita oggi per la Campania in un clima di assoluta serenità.

Andrà a Cava dè Tirreni per giocarsi tutte le sue chances e cercare di muovere ancora la classifica. In settimana la squadra sarda si è allenata bene in un clima di grande fiducia.

