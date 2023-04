Ancora 180’ di sofferenza per le squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D (girone G). L’Arzachena di Marco Nappi deve fare l’ultimo sforzo per tenersi stretta i playoff, ormai vicinissimi. Ieri ha travolto la Palmese raccogliendo il quarto successo consecutivo. Un finale grandioso che neppure Paganese e Sorrento sono riuscite ad eguagliare. Smeraldini che occupano la quarta posizione, a più quattro dalla Lupa Frascati, quinta. Le prossime avversarie saranno Nola (in trasferta) e Ilva in casa.

Altro tassello per la salvezza diretta per la Costa Orientale Sarda che, col colpaccio a Cassino, è balzata in nona posizione a quota 40. Il vantaggio dalla linea rossa è di tre puti. Domenica a Tertenia arriverà il Tivoli e nell’ultima giornata il calendario proporrà la trasferta col Real Monterotondo.

Quarto risultato di fila dell’Ilvamaddalena che si è aggiudicata lo scontro diretto sul campo del Tivoli. Tre punti che valgono oro colato. I maddalenini restano in zona playout, sestultimi in compagnia del Portici, ad un punto dalla salvezza diretta. Portici che ha vinto nettamente sul campo della Vis Artena con tripletta dell’ex Cagliari, Davide Di Gennaro. Proprio la Vis Artena sarà il prossimo avversario degli isolani che poi chiuderanno col derby al “Biagio Pirina”.

Un gradino sotto la squadra di Aldo Gardini, c’è l’Atletico Uri che col Sorrento non è riuscito a ripetere l’impresa fatta con la Casertana. Nel prossimo turno, i giallorossi faranno visita alla Palmese, successivamente in terra sarda arriverà proprio il Portici di Di Gennaro.

© Riproduzione riservata