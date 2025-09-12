Contro il Monastir ha giocato nella scorsa stagione, nel primo turno dei play-off nazionali con la Maccarese: ora Alessandro Ferraro, a pochi mesi di distanza, si aggiunge alla rosa di Marcello Angheleddu in Serie D. A livello nazionale ha già disputato una stagione, sempre in Sardegna: era all’Arzachena nel 2022-2023, anno in cui è stato compagno di squadra di Eugenio Fusco e Gabriele Gibilterra che ritrova adesso in biancoblù.

Ferraro è un centrocampista romano, classe 2004, che può giocare come mezzala o esterno più avanzato. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ostiamare, è arrivato fino alla Juniores con cui ha vinto il titolo regionale e raggiunto le semifinali della fase nazionale. Poi il passaggio ad Arzachena e i due anni alla W3 Maccarese in Eccellenza, dove a maggio ha vinto lo spareggio per il secondo posto e conquistato i play-off.

«Sono molto contento di essere qui e di sfruttare l'occasione che si è creata», le prime parole del nuovo acquisto.





