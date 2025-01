Se la Torres viaggia col vento in poppa (cinque vittorie di fila) anche il Pineto vola. Lo ricorda il tecnico rossoblù Alfonso Greco nel presentare l'anticipo di domani sul campo abruzzese: «Incontriamo una squadra che nelle ultime dieci partite ha fatto 20 punti battendo Pescara, Arezzo e Ternana». All'andata è finita 1-1 con Fischnaller a recuperare lo svantaggio.

Il Pineto è in zona playoff e prova a risalire la classifica, quindi non può accontentarsi del pareggio, così come la squadra sassarese che vuole provare ad avvicinarsi ulteriormente alla capolista Virtus Entella. «Mi aspetto una gara intensa: il Pineto corre, ha ritmi alti, gioca con concetti chiari, è in fiducia. Servirà una prestazione di spessore».

La formazione rossoblù deve rinunciare agli infortunati Scotto, Masala e Zecca, quest'ultimo dovrebbe essere sostituito da Zambataro.

© Riproduzione riservata