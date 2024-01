Marco Gaburro è arrivato a Olbia, dove questo pomeriggio condurrà la prima seduta di allenamento della sua nuova squadra al “Nespoli”. Nello stadio che domenica ospiterà il match con l’Arezzo, contro il quale debutterà sulla panchina dei bianchi.

All’indomani della sconfitta nel derby con la Torres, sesta consecutiva, l’Olbia ha esonerato Leandro Greco per ufficializzare in tarda serata il 50enne tecnico veneto.

«La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver affidato a Marco Gaburro l’incarico di allenatore della prima squadra», riporta la nota emessa dal club gallurese.

«Da allenatore Gaburro vanta oltre 700 panchine tra Serie D e Serie C, allenando tra le altre Poggese, Albinoleffe, Lecco e Rimini, col quale ha raggiunto i playoff di C nella stagione 22/23. Il tecnico – si legge ancora nel comunicato dell’Olbia Calcio – ha siglato un accordo che lo legherà ai Guardiani del Faro sino al termine della stagione. In bocca al lupo mister e benvenuto alla guida dei Guardiani del Faro».

Chiamato a risollevare le sorti dei bianchi, penultimi in classifica con 17 punti a 16 giornate dalla fine del campionato di Serie C, Gaburro ha firmato, dunque, fino al 30 giugno. Con la salvezza diretta che dista 7 lunghezze e un digiuno di gol che dura da 8 partite, evitare i playout pare impresa ardua. Ma nulla è pregiudicato se la scossa del cambio in panchina produrrà da subito gli effetti sperati.

