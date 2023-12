Riassaporare il gusto del primato e poi aspettare l'esito della sfida tra Perugia e Cesena.

Contrariamente a quanto accaduto a dicembre, è la Torres a scendere in campo per prima nell'ultima gara del girone d'andata e del 2023: stasera al “Vanni Sanna” (ore 18.30) arriva il Pineto.

Con una vittoria i rossoblù di Greco possono sorpassare la capolista Cesena e attendere poi domani il risultato di una partita che sarà comunque decisiva, perché se il Perugia non vince, vuol dire che il discorso della promozione diretta in serie B è un duello senza terzo incomodo.

La squadra sassarese deve fare attenzione all'avversaria di stasera, che occupa la settima posizione e soprattutto ha perso solo tre volte, a dimostrazione di grande solidità. Le sconfitte sono arrivate tutte in trasferta: 1-0 a Olbia e Ancona e 3-0 sul terreno della Lucchese, unica formazione del girone ad aver bucato tre volte una difesa che di solito prende una sola rete. Altra caratteristica da tenere presente è la tendenza della formazione abruzzese a fare gol negli ultimi 20 minuti della partita.

Ultima nota: finora in trasferta il Pineto ha vinto solo una volta: 2-1 ad Arezzo. Il top scorer è Volpicelli con 9 reti.

Qui Torres – Nessuno squalificato tra i rossoblù ma al recupero del centravanti Diakite, che ritrova posto tra i convocati dopo un mese, fa da contraltare il leggero problema fisico dell'esterno sinistro Liviero. Qualora non dovesse farcela sono in tre a candidarsi per il ruolo sulla corsia sinistra: Pelamatti, Kujabi e il recuperato Verduci.

Per il resto schieramento fotocopiato rispetto a Cesena, perché in ogni caso Diakite sarà impiegato al massimo nella ripresa perché possa riassaggiare il campo.

Formazione Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero (Pelamatti); Scotto, Ruocco; Fischnaller.

