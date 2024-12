Tanto possesso palla, pochi gol. Una fase difensiva che concede pochi tiri ma che in proporzione prende molti gol. Sono i paradossi della Torres sul quale devono lavorare il tecnico Greco e i giocatori se vogliono che la confermata fiducia da parte della società abbia un riscontro nei risultati, a cominciare dall'anticipo di sabato a Carpi.

La squadra sassarese segna poco rispetto al possesso palla dove è quinta nel girone, ma è ottava come tiri rispetto agli attacchi manovrati ed è in assoluto quella che fa meno contropiede. Nelle ultime cinque partite ha realizzato solo due gol proprio perché la mole di gioco non produce una proporzionata quantità di tiri in porta.

La fase difensiva è generalmente buona perché concede poco, ma nelle occasioni concesse le avversarie hanno tiri facili perché smarcati e quindi ha incassato 18 gol (difesa sempre battuta negli ultimi cinque incontri) che valgono il settimo posto.

Ultima nota: a Carpi mancheranno due giocatori perché squalificati: il difensore Dametto (somma di ammonizioni) e il regista Mastinu che salterà due turni dopo l'espulsione contro l'Ascoli.

© Riproduzione riservata