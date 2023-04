Voglia di risolvere la pratica salvezza con un turno d'anticipo per festeggiare poi al “Vanni Sanna” coi propri tifosi un'altra stagione in serie C. La Torres ha due vie: vincere domani sera a Gubbio (ore 17.30) e confidare sul Cesena che osputa la Vis Pesaro, oppure strappare un pareggio e attendere risultati favorevoli dagli altri campi. Il pareggio basta a garantirsi la salvezza senza playout se il Cesena batte la Vis Pesaro e l'Alessandria non espugna il Montevarchi.

In caso di sconfitta, tutto rimandato all'ultima giornata nella gara casalinga contro la Fermana. Senza dimenticare che qualora alla fine del campionato restassero i 9 punti di distacco fra Torres e Imolese, non ci sarebbe bisogno di disputare i playout.

All'andata la Torres ha bloccato il Gubbio sul risultato iniziale: 0-0. La formazione umbra attraversa però un gran momento di forma: quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate.

Se non altro la squadra allenata da Greco può rispondere per le rime in attacco: Diakite e Scotto partiranno titolari come nelle ultime due gare (dove Diakite ha sempre segnato) e in panchina ci sono Ruocco, Omoregbe e Scappini in versione uomo mascherato perché indossa la protezione per lo zigomo. In difesa il posto dello squalificato Pinna dovrebbe essere occupato da Girgi.

