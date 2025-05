Maxi sequestro di tonno rosso illegale a Teulada. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, i militari del Centro Controllo Pesca della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Cagliari hanno eseguito un’operazione mirata nel porto di Teulada, fermando e ispezionando un camion frigo subito dopo il trasbordo della merce da un peschereccio ormeggiato alla banchina di ponente.

Durante l’ispezione sono stati trovati nove esemplari di tonno rosso adulto privi di documentazione. La merce è risultata priva delle comunicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di controllo delle specie ittiche soggette a piano di ripopolamento.

Alla fine dell’ispezione, sono scattate multe per 5.400 euro. I militari della Guardia Costiera hanno posto sotto sequestro amministrativo i nove esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di poco inferiore alle due tonnellate, in vista della successiva confisca. Il tonno, se arriverà il via libera dal servizio sanitari della Asl, sarà devoluto in beneficenza a enti caritatevoli.

