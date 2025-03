L'Amatori Rugby Capoterra torna alla vittoria.

Nella quindicesima giornata del girone 1 del campionato di Serie B nazionale, il XV di Garau e Ambus sbancano per 21-19 il Diego Santi di Ivrea.

Il primo tempo è un continuo botta e risposta: al primo piazzato locale risponde Aru, al secondo la meta di Brui trasformata dallo stesso Aru (6-10), al terzo è ancora il calciatore capoterrese a centrare i pali per il 13-9 ospite all'intervallo.

Nel secondo tempo, Ivrea reagisce e con un punizione e una meta trasformata si issa sul 19-13. L'Amatori non molla e reagisce prima con l'ennesimo calcio di Aru e poi con la decisiva meta di Celembrini, che vale la vittoria e il momentaneo terzo posto in solitaria.



Amatori Capoterra: Aru, Valentine, Stara, Riley, Celembrini, Panduccio, Brui, Pace, Balboni, Oghittu, Vega, Ferrarese, Lai, Talakhadze, Chibsa. A disposizione Ganga, Uccheddu, Piano, Riccardo, Murgia, Marongiu, Cannoni. Coach Marcello Garau e Gabriele Ambus.

