Lo scorso weekend ha preso il via il campionato regionale di Serie B Femminile. Nelle cinque gare in programma 3 colpi esterni (Virtus Cagliari, Su Planu e Mercede Alghero), convincente vittoria del San Salvatore contro il Cus Cagliari, e successo dell’Astro contro Elmas.

Sulle ali dell’equilibrio. Colpo del San Salvatore contro il Cus Cagliari (76-68 il finale). Andamento punto a punto nell’arco dei 40’ di gioco. Al 10’ il Cus è avanti di 2 punti (16-18), ma all’intervallo le selargine vanno avanti, seppur di poco (37-36). La situazione non cambia al rientro dagli spogliatoi, con il parziale del 30’ sul 53 pari. Nell’ultima frazione il San Salvatore riesce a mettere la testa avanti e porta a casa la vittoria. La migliore è Caldaro, del Cus, con 29 punti.

Corsare. La Virtus, invece, riparte dalla vittoria sul campo dell’Antonianum Quartu per 44-51. In avvio c’è il +8 virtussino (11-19). Divario che si allarga all’intervallo fino al 18-34. Al cambio di campo le padroni di casa, allenate da Tony Atella, rosicchiano fino al 33-43 del 30’. Ultima frazione nel quale l’Antonianum arriva fino al -4, ma la Virtus nel finale riallunga e porta a casa i 2 punti. Miglior realizzatrice è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 16 punti. Ampio successo, invece, del Su Planu in casa del Basket Quartu (35-61). Prime due frazioni equilibrate (22-27 al 20’). Primo allungo selargino nel terzo quarto (29-40), mentre nell’ultimo arriva quello definitivo. Top scorer Astero (Basket Quartu) e Peretti (Su Planu) con 16 punti. Larga vittoria anche per la Mercede Alghero che non dà scampo alla matricola Nulvi (46-89). All’intervallo le algheresi sono sul +14 (22-36). Nel terzo quarto break fatale alle padroni di casa, con le ragazze di coach Manuela Monticelli che volano sul 34-64. Migliore è Fabiana Galluccio, con 18 punti.

L’Esordio. “Prima” vincente per Simone Grandesso alla guida dell’Astro. La compagine di Sestu, infatti, vince 88-65 contro Elmas. Padrone di casa che conducono dalle prime battute (24-16) e vanno all’intervallo con un vantaggio di 14 lunghezze (48-34). Al rientro le masesi cercano di ricucire ma arrivano a -10 al 30’ (62-52). Nell’ultimo quarto, però, arriva il nuovo allungo, decisivo, dell’Astro. La migliore a referto è Concu, dell’Elmas, con 26 punti.

