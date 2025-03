Domani, per la quindicesima giornata del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Amatori Capoterra gioca sul campo dell'Ivrea.

Alle 15, al “Campo Diego Santi”, il XV di Marcello Garau e Gabriele Ambus, dopo il 10-8 subito a domicilio per mano del Cernusco prima della pausa per la Nazionale, vuole ritrovare il feeling con la vittoria per assestarsi solitario nella terza piazza del girone 1, attualmente occupata in coabitazione con il Rho.

Di contro, l'Ivrea, sesto, vuole proseguire sulla sua strada, dopo il 26-20 rifilato al Varese.

Nell'andata, disputata sul campo di Via Trento, i capoterresi la spuntarono 14-10.

Dirigerà l'incontro il signor Andrea Costa di Genova.

© Riproduzione riservata