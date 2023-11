Il post Spizzichini è già iniziato in casa Esperia. Il club granata ha annunciato l'ingaggio del nuovo pivot: si tratta del senegalese di formazione cestistica italiana Iba Koite Thiam, proveniente dalla Liofilchem Roseto (Serie B nazionale).

Alto 205 centimetri, classe 1998, Thiam ha sempre calcato i parquet di A2 e B. Dopo i primi passi mossi a Livorno, la sua carriera è proseguita tra Forlì, Fabriano, Pozzuoli e Giulianova, prima di approdare la scorsa estate in Abruzzo (4 gare a 2.7 punti e 1.2 rimbalzi di media).

Pericoloso vicino a canestro ed efficace nella lotta a rimbalzo, Thiam ha prodotto la sua miglior stagione nel 2018/19 a Pozzuoli, facendo registrare 15.3 personali e 8.3 rimbalzi per gara. Nel corso della sua esperienza in Campania, inoltre, ha avuto modo di giocare al fianco di Alessandro Potì, che ritroverà nell'avventura cagliaritana.

Un rinforzo di spessore, dunque, per il roster guidato da Federico Manca, che spera così di aggiungere al suo arsenale una dimensione più interna rispetto a quanto fatto con Spizzichini, ala adattata al ruolo di centro in virtù della sua prestanza fisica.

Il giocatore raggiungerà l'Isola nelle prossime ore, ma non sarà arruolabile per il match di domani, a Monte Mixi, contro la Virtus Roma, valido per la settima giornata della Serie B Interregionale.

© Riproduzione riservata