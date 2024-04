iniziato ieri, con il primo turno delle qualificazioni maschili, il sesto e ultimo Itf Combined primaverile organizzato dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

Out all'esordio i tre tennisti sardi al via: Edoardo Pilia (Tc Cagliari) ha perso 6-2, 6-0 contro Stefano Reitano, vincitore del doppio la scorsa settimana e numero 2 del tabellone cadetto; Paolo Emilio Cossu Floris (Ct Zavaglia Ravenna) 6-0, 6-0 dal numero 14 Marco Furlanetto; Riccardo Ciulli (Tc Cagliari) 6-4, 6-3 dall'australiano Jesse Delaney, numero 4.

Out anche Giacomo Crisostomo, tesserato per il Tc Cagliari e sconfitto con un doppio 6-1 dall'elvetico Nicolas Parizzia.

Nel main draw c'è l'argentino Juan Bautista Otegui, alfiere del Tc Alghero, che esordirà contro lo slovacco Norbert Gombos.

Nelle qualificazioni femminili, Alessandra Mazzola (Tc Cagliari), numero 1 del tabellone, esordirà domani, nel turno decisivo. La vincente della sfida tra Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu) e Valeria Barlini Pischedda (Tc Cagliari) sfiderà l'elvetica Katerina Tsygourova (numero 2), mentre quella tra Sara Festa (Tc Cagliari) e Aurora Deidda (Milano 26) incontrerà Caterina Odorizzi (numero 4).

